周政緯所繪和平東路舊台電總部。（多納藝術提供）

自2015年起，預計用15年的時間紀錄自己的家鄉，台北這座城市的街道面貌。台灣藝術家周政緯以石墨黑白素描創作的城市寫實街景，乍看似懷舊照片的街道面貌，有著周政緯對家鄉理想性的描繪以及對過往時光的戀舊之情。

周政緯2013年自澳門回台後開始以創作紀錄台北城的創作計畫，他回憶當時夏天的高溫讓人慵懶，獨自騎著90年代「豪邁」機車的他，對於街景的感受是「奇醜」！「雜亂的電線像是交錯的五線譜，這倒讓我想提起畫筆把它記錄下來」截至目前為止，他已完成了五、六十件畫作。近日於多納藝術華山館展出。

作為周政緯《老地方》個展的策展人，東海大學美術系專任助理教授段存真指出，細細品味周政緯作品中的時間，不難發現對過往時光的戀舊之情，但那卻不是對現代社會的拒斥，只能說是一種將精神寄託於遠離當下的浪漫。

段存真指出，在周政緯的這一批素描作品裡，有台北傳統公寓的老舊牆面、木造的日式建築、帶著舊時代氛圍的西服店，也有大巨蛋的身影及街頭林立的咖啡店招牌，「周政緯的確迷戀於過往的美好，但並未耽溺於不可觸及的消逝時光裡，那一筆一畫所堆疊出來的城市風景，描述的就是此刻，就是現在，只是在藝術家的眼中，它們被賦予了最美好的狀態。」

周政緯早期專注於靜態的寫實主義油畫與素描，描寫能力精湛，曾獲兩屆奇美藝術獎肯定。2003年遠赴西班牙留學8年，後於2011至2013年在澳門理工學院擔任客座助理教授。

「表現真實」是周政緯一貫追求的藝術目標，他筆下的台北街道有著空氣輕盈的漂移感及透明度，作品中並刻意將「人」去除，彷彿是在車水馬龍的街道中按下時間的暫停鍵，透過單純的空間結構與建築，把城市當作是生命的主體來詮釋。

在疫情嚴峻的這兩、三年期間，周政緯游走於住家及工作室附近的巷弄，用畫筆記錄那些從小看到大，如今卻逐漸消失的街景畫面。他希望把孰悉的地方，或是正要改變的地方可以記錄下來，以免這些景物以後消失了，就再也找不回那個溫度。他也希望能藉由這些作品，喚起跟他生活在同一個時段或台北周遭附近人們的共同記憶，在日後看到這些影像，會想起這些「老地方」。