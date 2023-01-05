泰山（1218）經營權之爭，雙方持續法律攻防，隨泰山閃電出售全家股票遭證交所重罰200萬元，市場派大股東龍邦5日再度出手，對泰山提起「確認董事會決議無效」之訴。

龍邦主管表示，為能貫徹當初協助泰山穩健經營之初衷，維護公司治理，自始即再三反對通過處分全家股份之違法決議，更已於日前向商業法院提起確認處分全家股票的董事會決議無效之訴。盼泰山的獨立董事能戒慎恐懼虛心接受交易所處分，積極依法行使職權，召集審計委員會決議召開泰山股東臨時會，全面改選董事，讓泰山回歸專業經理人經營，重回正軌遵循公司治理規範，以力挽狂瀾，確保五萬名股東權益！

泰山經營權之爭，雙方持續法律過招，龍邦先前第一時間，針對泰山出售全家持股案，向法院聲請「定暫時狀態假處分」，不過隨後撤回。據法律專家指出，由於泰山透過鉅額交易出售全家持股已完成交割，等於龍邦的假處分申請所針對的主體已不存在，因此龍邦撤回相關聲請。不過兩派之間的法律戰並未平息。

針對證交所本周二傍晚公告，對泰山違反內部控制制度及重大訊息申報規定，處以200萬元違約金，創下證交所對上市公司罰款的最高紀錄。龍邦認為證交所是明察秋毫，印證泰山處分全家股票的荒腔走板，也顯示龍邦指控泰山經營團隊違法亂紀確屬有憑有據。

龍邦今再度發出4點聲明如下：

1.證交所查核結果印證先前龍邦所警示者，泰山董事會處分全家股份，明顯違反取處程序及公司內控內稽規定，更致使全體股東必須共同蒙受證交所的裁罰損失，同意處分全家股份的董事們均難辭其咎，應連帶賠償泰山公司一切損害！

2.龍邦為撥亂反正，糾正上開違法決議等情事，近期已向商業法院提起確認董事會決議無效之訴，並經商業法院受理分案，接下來亦會積極採取法律行動以追究相關人等之法律責任，以維護泰山公司及廣大投資人之權益。

3.龍邦將請獨立董事依法召集審計委員會決議召開泰山股東臨時會，全面改選董事以汰劣換優，俾正公司治理，並呼籲陳敏薰、李明輝獨立董事切勿再執迷不悟取法乎下，以免追悔莫及！

4.末敬告各界，龍邦與銀行間之借貸，均屬正常往來的商業行為，一切合法合規，請各方切勿再抹黑影射模糊焦點，致不當干擾正常之商業運作與金融秩序！凡興風作浪助紂為虐者，龍邦公司定將嚴予追究，以符正義。