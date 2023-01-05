彰化平安站廣邀愛心大使，拚接眾愛心支持人安彰化站，持續辦理「寒士吃飽30」。（彰化平安站提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化平安站廣邀愛心大使，拚接眾愛心支持人安彰化站，持續辦理「寒士吃飽30」。（彰化平安站提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化平安站廣邀愛心大使，拚接眾愛心支持人安彰化站，持續辦理「寒士吃飽30」。（彰化平安站提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情持續不斷又遇通膨危機，許多產業受衝擊，影響民眾生計，尤其寒士首當其衝。彰化平安站邀請彰化縣政府參議柯呈枋、彰化縣長室主任李世傑、彰化縣政府社會處處長王蘭心等擔任愛心大使，號召支持人安彰化站。

人安基金會彰化平安站站長游山河表示，除了縣府擔任愛心大使，還有彰化市公所秘書陳瑞仁、社團法人台灣省國際獅子會第七聯合會關懷飢餓委員會主席 陳孟圭、彰化西北國際獅子會會長吳豐宇、彰化縣惠心慈善會會長劉漢仁、彰化人大小事版主王靜宜、彰化人大小事形象大使叮噹也都加入，現場介紹年禮及夜訪親送到街(家)服務，盼寒士吃飽30送禮活動順利。

彰化縣政府歷年來在三節都會捐贈經費或物資，支持人安基金會的服務。今日特於農曆年前邀請彰化縣政府參議柯呈枋擔任年禮大使，並帶領拚接象徵人安常年服務、善士愛心支持、長官擔任愛心大使、尾牙年禮送到家、應急紅包過好年以及平安站據點守護寒士的意像拼圖，祝福寒士平安順遂、活動完滿順利。

寒士們背後都有被命運作弄的辛酸故事，70歲的老陳，懂事前父親就已離世，母親改嫁後也失去聯繫，小學畢業後便在宜蘭從事臨時工，一路輾轉來到彰化。近年因身體老化加上學、經歷不高，離家許久的他沒有親人可以依靠，遭工地辭退後流落街頭，經由警察局轉介到站上安置，與其他寒士一同協助站內事務及日常發餐，也因此從同伴們的相處中，找到了許久沒有的歸屬感，臉上重獲笑容。

游山河表示，連續辦理30年的寒士吃飽30，在今年籌備初期因遇新一波變種病毒的疫情爆發，由於許多不確定的因素，僅能決定仍採以年禮親送到街、家的方式辦理。「第33屆寒士吃飽30」彰化地區將於農曆年前發送320份年禮與應急紅包，盼社會大眾一同支持，助窮苦人過好年，愛心專線：04-7222812。