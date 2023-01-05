台中市霧峰警分局與警友辦事處、警友站及在地企業善心人士5日上午共同造訪瑪利亞霧峰教養家園，並贈送20餘萬慰問金及棉被、尿布、奶粉等慰問品。（霧峰警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市政府警察局霧峰分局與警友辦事處展現「地方土地公」的精神，日前號召各警友站及善心人士一起送愛心，於5日上午至瑪利亞基金會霧峰教養家園探望師生，並攜帶院內所需的物資前往，用實際行動關懷瑪利亞家園師生，盼在歲末寒冬給予溫暖依靠。

霧峰警分局分局長李建興說，相信只要社會充滿愛與關懷，社會問題與治安狀況也會有所減少。在歲末寒冬，分局除加強各項勤務，維護民眾生命及財產安全，也希望民眾發揮守望相助的精神，一起守護地方治安，共同關懷弱勢，讓愛永不止息。

李建興與警友辦事處主任戴儲賢、萬豐警友站站長戴宗立及在地企業善心人士等10餘人，5日上午共同造訪瑪利亞霧峰教養家園，關懷院生並贈送20餘萬慰問金及棉被、尿布、奶粉等慰問品，由瑪利亞霧峰教養家園主任蔡淑芬代表受贈，院生們也展現熱忱向與會人員致意道謝，氣氛歡樂。

蔡淑芬說，近幾年受疫情影響，到園區參訪的人較少，捐款也受到影響；園區內有太鼓、打擊樂或合唱團等社團，作為服務對象的休閒活動，因此過去有企業、團體會發出表演邀約，但疫情造成尾牙、春酒等活動減少，他們也就失去了不少機會。

蔡淑芬說，霧峰警分局和警友會等單位長期支持瑪利亞霧峰教養家園，每年都會在歲末年終時前來關懷，同時拋磚引玉，號召其他企業團體一同支援，非常感謝。瑪利亞霧峰教養家園的服務對象主要是大約3、40歲的重度、極重度的身心障礙者，目前院內有120位服務對象，歡迎民眾踴躍捐款、捐物資，詳細資訊可以至瑪利亞霧峰教養家園官方網站查詢。