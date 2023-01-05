自古英雄難過美人關，容易因為女色捨棄大義，對此，《搜狐網》運勢專欄點名4生肖男面對美女同樣如此，外表看似忠厚老實的他們，其實最容易被美色誘惑，小心陷入溫柔鄉中難以自拔。

▍生肖馬

生肖屬馬的男人是典型的「人不風流枉少年」的追崇者，年輕時就率性而為，外表看似忠厚老實的他們最喜歡瀟灑自由的生活，即便身邊早有女友相陪，或是已經步入婚姻，但也難掩心中對自由的渴望，尤其是對美色更是難以抵擋。

▍生肖豬

生肖屬豬的男人天生桃花旺盛、異性緣極好，加上自己是顏值控，不僅在意自己的服儀打扮，對於另一半的長相、穿搭也十分在意，尤其最喜歡欣賞美的事物，只有帥哥美女入得了他們的眼，因此一旦看見漂亮的異性也會忍不住上前搭訕，感情上比較濫情，也容易見異思遷。

▍生肖虎

生肖屬虎的男人在戀愛之前，對於心儀的異性十分主動，會無所不用其極地吸引對方注意，不過一旦追到手之後態度就會大轉變，只因為不用擔心對方會離去，所以變得消極冷淡，尤其是如果又有異性釋出好意，他也容易因為抵擋不住美色而逐漸淪陷在溫柔鄉中。

▍生肖兔

生肖屬兔的男人乍看之下很紳士，待人處事面面俱到，不過其實私底下的他們對於美色相當難以抗拒，雖然內心對於誘惑經常天人交戰，但是定性不足，難以抵擋對方頻頻示好，而沉浸在溫柔鄉中難以自拔。