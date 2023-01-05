阿翰贈送自己的手繪卡片給受訪家庭。（公視提供）

阿翰跟隨家庭成員體驗一日清潔隊工作。（公視提供）

公視《誰來晚餐14》本周來賓為創造過「算命阿姨」、「阮月嬌」、「房東阿姨」等角色的網紅「阿翰」。而他所擁有的高人氣也在高雄發威，剛抵達拜訪家庭下車時，就有機車騎士經過在等紅燈時馬上認出他，並熱情打招呼歡迎。而第一次參與節目拍攝的阿翰更開心表示：「我覺得是很大的挑戰，可是我又覺得很刺激，是一個很新的嘗試。」

阿翰與本次節目受訪者一樣都是螢幕前的藝人，除了會有喜歡他們的粉絲以外，不可避免地也會遇到一些負面批評的言論。尤其前陣子阿翰因為模仿外籍人士角色，而引來網友批評種族歧視的風波，對此阿翰坦言：「這種對我來講會比較傷心，因為我其實沒有那個意思。」至於如何排解批評為自己所帶來的影響？阿翰表示：「就是要一直去看到外面之後，要再照鏡子照回自己，等ok了再出發，不然其實我也是蠻脆弱的。」

節目中阿翰也分享自己創造的角色多為女性的原因，竟是因為他對自己的聲音沒自信。阿翰表示自己天生鼻音就比較重的關係，所以模仿女性聲音時也會比較容易，而且在變聲過程中讓阿翰覺得好像可以變另外一個人，原本的自己可以完全空掉，坦言這種狀態令他相當自在。阿翰還以阮月嬌舉例，只要變成阮月嬌的時候，突然任何人都不怕，就是很勇敢。

被問到平常都是如何發洩自己的情緒時，阿翰透露除了會喝點小酒以外，也會靠看網友們的留言來撫平情緒，他表示：「因為我覺得他們沒有義務留言，這些你不認識的人，為什麼要花時間給你鼓勵？所以每一個留言我都滿重視的，雖然沒辦法全部都回，但是我都會把它當成給自己鼓勵的一個機會，很感謝他們。」