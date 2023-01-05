北市捷運警察隊日前接獲報案，一名男子渾身酒味倒臥於捷運中山站月台不省人事，員警到場後通知家屬，並將該男子平安送返家。

捷運警察隊第四分隊警員吳兆基、董文立擔服西門站守望勤務，接獲通報有旅客渾身酒味倒臥於中山站綠線月台，經查看該旅客因酒醉不省人事，並通知救護人員到場查看該旅客生命跡象穩定，並檢視隨身包包發現其身分證件，順利聯繫其家屬到場，清點包包財物確認無任何損失後，合力將其送上計程車平安返家。

捷運警察隊統計，捷運系統受理去年1月至12月酒醉旅客案共130人，其中以脫序行為45件占34.6％最多、不省人事33件占25.4％次之。

捷運警察隊呼籲，近期適逢公司行號舉辦年節尾牙春酒等聚會，民眾若有飲酒，宜謹慎評估自身體力及精神狀況適量飲酒，尤其捷運系統內多設有手扶梯、階梯，常有高度落差較大之情形，為確保自身安全並避免造成其他旅客困擾，飲宴後建議可由「親友陪同搭乘捷運」，或採「指定親友駕駛」、「酒後代為駕駛」及「代叫計程車服務」等4項作為。

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