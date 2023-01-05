35歲阮姓越南籍男性逃逸勞工，經營與越南同步開彩的「地下樂透彩簽注站」，提供越南同鄉及小吃店上班越南女子簽注，2個多月獲利約5萬元，台東縣警察局刑事警察大隊昨日會同移民署台東專勤隊，持搜索票前往查緝，當場阮嫌及另名逃逸越南黎姓男子，將予以遣返。

台東縣警察局刑事警察大隊日前接獲情資稱，該阮姓逃逸越南勞工與同為小吃店上班越南籍女子租屋在台東市區，經營與越南同步開彩的「地下樂透彩簽注站」，提供越南同鄉及小吃店上班越南女子簽注。

警方於昨下午4時許，會同移民署台東專勤隊，持台東地方法院核發搜索票前往查緝，當場在阮姓男子租屋處內查獲阮嫌及另名逃逸越南黎姓男子，並在阮嫌手機內發現其以通訊軟體line提供越南同鄉及小吃店上班越南女子下注簽賭。

阮嫌供稱，自去年8月底開始經營「越南地下樂透彩」，其簽賭方式係以越南每天由其中一省從0到99開出4個號碼，每周7天都有開獎，因下注者只要花100元下注兩星（兩碼），中獎就能贏得1萬元，每日接受下注金額為1萬至2萬元不等，獲利約5萬元。

警方呼籲，農曆春節將至，為防範賭博情事發生，將貫徹掃蕩賭博工作，以杜絕民眾賭博之惡習，及因「賭」所衍生之其他社會治安事件。