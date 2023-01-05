盧男因毒品通緝遭警逮捕，依《毒品危害防制條例》解送歸案。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄32歲盧姓男子跨年前夕因開車違規遭員警盤查，發現盧男除了是毒品通緝犯外，還查獲持有15公克K他命毒品3小包，後座2名友人見狀急切割，均表示「與他無關」。盧男將依《毒品危害防制條例》解送歸案，盧男在警車上，向員警表示前年跨年前夕也持毒遭逮，直呼「好倒楣」。

去年12月31日凌晨3時19分許，保安大隊特勤中隊員警巡邏行經三民區南台路時，發現盧男開車違規逆向，於是上前盤查。盤查過程中，發現盧男去年間因持有毒品遭逮捕，後續12月22日偵查庭未報到，遭到高雄地檢署通緝，此外，也在駕駛座旁查獲K他命毒品3小包共15公克。

此時盧男後座兩名友人見員警搜出3包K他命，嚇得立即向警否認，還次元切割、異口同聲表示「那是他的，不關我的事！」，向員警稱只是搭便車順道返家，跟毒品沒關係。員警仍依規定將2人帶回調查釐清，2人也實施驗尿，警方後續也將依結果函送。

據了解，為慶祝跨年，盧男3人30日深夜前往七賢路某舞廳，在裡面徹夜狂歡，盧男向員警辯稱，因先前與家人相處不睦，戶籍地遭遷至區公所，才會沒收到通知書。

員警依《毒品危害防制條例》現行犯將盧男上銬，解送高雄地檢署，隨後盧男在警車上，還向員警抱怨前年也是在同一天發現持毒遭逮，直呼「好倒楣！」，還自嘲沒有「跨年運」，員警聽聞哭笑不得，告誡盧男吸毒害人害己，盧男也表示決定要戒毒了，不然明年可能又要到地檢署跨年夜。

警方強調，農曆春節將屆，將全力掃蕩毒品、槍械及街頭鬥毆案件，春節期間亦無法律期間，呼籲民眾切勿以身試法，才能平安過好年。

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