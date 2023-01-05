藝人小甜甜(張可昀)5日指控老公宋先生去年9月家暴，並起底「藝起發光」教會的主理人宋逸民、白家綺夫婦等成員阻止報警驗傷的過程，其中陳維齡還多次強調「只打一次要原諒」，此舉讓作家焦糖綠玫瑰痛批：「那一次就是通往地獄單程輸送帶的鑰匙」，更直言：「除非勇敢跳車，不然將有無數那一次等著妳！」

焦糖綠玫瑰5日在臉書PO文，坦言如果陳維齡這樣勸人，可能令小甜甜面臨更多次家暴，甚至到頭來「加害者」反而更像受害者，大嘆：「潘朵拉的寶盒一旦被打開了，就是不可逆的天翻地覆」，同時質疑陳維齡的價值觀：「到底是對家庭、婚姻多麼有安全感的人，才會對殘破的心靈，講出這麼上帝視角的話呢？」

焦糖綠玫瑰強調，小甜甜遭遇肢體暴力，又被外界質疑二度傷害，陳維齡顯然不能體會當事人的痛苦，直說：「自以為溫暖卻是無比冷血，幸運帶來的優越感，讓人自以為上帝代言人，翻開聖經，什麼時候見過耶穌檢討被害人？」，隨後狠酸：「就是沒被打過，才能說出這麼地獄的話，神也不會容許這種行為！」

貼文一出引起網友在底下附和：「通常只會分為沒有和無數次，沒有什麼一次兩次的」、「真的要換旁邊勸和的去被打看看，才能知道什麼樣叫第一次家暴」、「為什麼他們會挺加害者，難道他們覺得只有原諒加害者才可以被救贖？才是聖經的真理？」、「不是他們在痛他們在怕，憑什麼叫人忍」、「看了一肚子火都上來了」

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