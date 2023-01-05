《2022 THE FACT BTS寫真集特別版》是防彈少年團入伍前最後一本全員的寫真書。（哈德客國際貿易有限公司提供）

韓國天團「防彈少年團（BTS）」去年12月13日迎來大哥Jin的入伍，成員們將相繼服兵役，團體活動暫停，現在以個人形式開展活動。韓國THE FACT為此企劃了《2022 THE FACT BTS寫真集特別版》，記錄他們在「2022 THE FACT MUSIC AWARDS」成為七冠王，為了沒能參加頒獎典禮的海外粉絲特別發行，留下防彈少年團全員的寫真書，下次要7人合體拍寫真書，可能要等大家都退伍後才有機會。

韓國THE FACT第3次推出《BTS寫真集特別版》，來報答粉絲們的熱情和喜愛，包含少年們的真誠，表達了珍貴的心意。 在「Present」的標題下，以Passion、Remember、Emotion、Soul、Energy、Nice、Timeless爲小主題，展現了平時很難看到的防彈少年團的特別面貌。為了突出防彈少年團7位成員們的不同魅力，將重點放在了特別舞臺和全黑晚禮服、領結上，還包含了與「2022 THE FACT MUSIC AWARDS」防彈少年團所有成員們的榮耀。

《2022 THE FACT BTS寫真集特別版》已在台灣三大超商 7-11、全家便利商店、萊爾富及墊腳石書店展開預購，內容有146頁的畫報和52頁的別冊附錄、迷你海報、照片卡，今年特別為粉絲加贈一張52 x 36公分的大海報。台灣粉絲更是領先全球，成為最早可以預購到這本寫真書的A.R.M.Y.。