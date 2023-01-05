古坑鄉公所則訂於15日在綠色隧道公園中央大草坪舉辦「2023古坑茂谷柑節」，今舉行記者會宣傳。（古坑鄉公所提供）

每年1月、2月收成的茂谷柑是雲林縣年節特產，古坑鄉種植面積約215公頃，超越斗六市，古坑鄉公所將於15日在綠色隧道公園中央大草坪舉行茂谷柑節促銷活動，展售各家精品茂谷柑，並有泡泡秀、小丑秀、魔術表演，歡迎闔家參觀選購。

雲林縣農民栽種茂谷柑技術成熟，果肉柔軟多汁，全縣種植面積410公頃，古坑鄉215公頃是最大產地，其次是斗六116公頃、斗南鎮。

茂谷柑外皮呈橘紅色、外皮光滑，具黃金吉祥意象，最近半個月寒流來襲，夜間溫度低，把茂谷柑果皮顏色催得更紅，也有助於提高甜度、風味。

茂谷柑進入盛產期，縣長張麗善4日到立法院推銷雲林茂谷柑，斗六市公所也將於7日、8日在膨鼠森林公園舉辦「斗六茂谷柑節暨年貨市集活動」，古坑鄉公所則訂於15日在綠色隧道公園中央大草坪舉辦「2023古坑茂谷柑節」。

鄉長林慧如表示，古坑鄉很適合種植茂谷柑，果實皮薄多汁、果香濃郁，好吃又好看，是年節的優質伴手禮，請民眾多選購。

古坑茂谷柑節15日早上10點至下午4點在綠色隧道大草坪登場，有小朋友喜愛的泡泡秀、小丑氣球秀、魔術表演，還有春聯、爆米花限量發送，參加闖關活動、舞台小遊戲，有機會獲毛氈布提袋、新春地墊等獎品。