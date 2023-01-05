刑事局結合全聯福利中心的親民形象，攜手一起推動防詐、全民守護荷包，全聯門市將成為防詐宣導種子，藉由門市PX TV廣告推播進行反詐宣導，普及至全聯的消費族群，更喚起社區防詐意識。警政署長黃明昭及全聯董事長林敏雄5日共同出席該項宣導活動，積極強化年節防搶、防竊及識詐觀念。

重要節日安全維護工作起跑，警政署為維護春節期間治安平穩，特別與全聯合作，結合門市PX TV電視牆推播知名藝人反詐系列影片、警方打詐查緝攻堅新聞集錦、雙熊攜守支援防詐的互動情境劇及有獎徵答，強力宣導「全民知觀念，聯合防詐騙」活動主軸，落實「識詐停看聽，防詐不分你我他」。

警方表示，農曆春節將近，民眾應加強防搶、防竊及識詐觀念，以後購物結帳抬頭看全聯PX TV電視牆，就可看到刑事局邀約藝人拍攝的「防詐咖啡廳」及「165反詐學堂」系列影片，將在全聯雙北、台中、台南、花蓮及澎湖等6個縣市、共544間門市PX TV上架。

刑事局表示，全聯遍及每個社區，這次攜手全聯合作，作為引領各縣市警察局主動或結合政府機關、學校、社區、民間團體等，利用金融機構、市集、年貨大街、廟宇、旅遊景點等年節易聚集人潮、金流處所，辦理宣導活動，警民持續創意發想，將防搶、防竊、識詐及反詐觀念觸及各個層面，推廣至家庭、學校、社會每個角落。