「機動派出所」即時服務好貼心！台中市太平區年約80歲的田姓老翁日前一早外出散步，返家時竟迷途長億郵局附近，一晃又過了3個多小時，幸太平派出所巡佐王振偉等3人執行「機動派出所」守望勤務，發現老翁在路上徘徊，透過警用系統查詢，順利護送老翁返家，讓家屬直呼「有警真好」。

台中市警察局太平分局太平派出所巡佐王振偉及警員侯彥瑋、蔡育偉等3人日前執行「機動派出所」勤務，於下午3點多在長億郵局旁執行金融機構守望勤務，發現80歲田翁拄著柺杖在路中間躊躇不前。

巡佐王振偉立即上前關懷，發現原是田翁迷路了，且疑有失智現象，對於員警的詢問均答非所問，經載返派出所安置後，依田翁提到片段印象加上警用系統查詢，順利找到老翁的住處，才化解這場驚魂記。

田翁兒子急忙返家後表示，父親早上一如往常到附近公園散步，平時雖有失智現象，但均準時返家吃飯，爾後會再多留意其生活起居，避免類似情形發生，也感謝員警熱心為民服務。

太平分局分局長葉志誠表示，目前正值「112年加強重要節日安全維護工作期間」，警方均會編排機動派出所勤務在年節人潮眾多之大賣場、傳統市場等加強安全維護及為民服務工作，也呼籲民眾家中如有高齡或失智現象的家人，應多留意其動態，或在衣物上留下足以辨識之資料，避免發生憾事。