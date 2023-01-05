8隻罕見冬候鳥花鳧 在知本溪出海口現蹤，打破台東歷年來紀錄。（莊哲權攝）

8隻罕見冬候鳥花鳧 在知本溪出海口現蹤，打破台東歷年來紀錄。（莊哲權攝）

八仙報喜，台東有福氣！台東知本溪出海口近日出現罕見冬候鳥「花鳧（讀音ㄈㄨˊ）」而且一口氣來了8隻，可說是打破紀錄，讓鳥友們驚喜不已， 由於花鳧羽色鮮艷加上嘴喙微微上翹，外型很像卡通裡的唐老鴨，迎接新的一年，格外討喜。

隨著一波波寒流來襲，冬候鳥也陸續報到，知本溪出海口最近就出現罕見嬌客「花鳧」，仔細數一數，總共有8隻，陳姓鳥友表示，2015年台東曾記錄到1隻花鳧，2021發現6隻，今年元旦剛過就來了8隻，打破歷年紀錄，鳥友雀躍不已，整天守候溪邊記錄牠們美麗的身影。

只見這群嬌客悠游水間，在較深水域用倒栽蔥方式覓食，吃飽後就成群結隊到淺灘上理羽、休息，沒多久又下水繼續用餐，有時會突然振翅起飛，在天空盤旋兩圈才降落，這也是鳥友捉拍「飛行版」最期待的一刻。

鳥友表示，花鳧羽色由白、墨綠、棕等顏色組成，嘴跟腳都是橘紅色，雄鳥於繁殖季節額頭有瘤狀突起，在水鳥界中屬於花枝招展的艷麗型，素有「最美鴨子」之稱，特別是微微上翹的嘴喙，據說迪士尼卡通唐老鴨造型，就是從花鳧得到的靈感。

鳥友指出，花鳧在中國大陸稱為「翹鼻麻鴨」，分布於歐亞大陸，在大陸東北、華北、西北地區，西藏、四川和雲南北部等地繁殖，菜單很雜，包括各種昆蟲、牡蠣、軟體動物、海螺、貝類、蝸牛等，也吃小魚、水蛙及苔蘚種子等植物，在台灣屬不普遍的稀有冬候鳥。