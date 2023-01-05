新竹市長高虹安展開對新竹棒球場的調查，發現的廢棄電線被負責場地維護的工地主任將其移除，負責該棒球場工程的巨佳營造工程股份公司位在桃園市中壢區，內部人員說相關主管都在各工地，相關細節不便對外多作說明，而其他營造公司則說，巨佳專門承包各縣市公共工程，也是北部縣市學校公共工程標案常客，雖然得獎多，但也曾發生工安意外造成傷亡，爭議也不少。

巨佳位在中壢的公司，5日僅有2名行政人員在辦公室，他們說對於工地的實際狀況並不清楚，相關主管都在各工地，要問現場的人才知道實際狀況，對於新竹棒球場爭議不願多做表示。

巨佳營造資本額1.6億元，參與政府工程招標案業績多，曾被踢爆2009年圍標公共工程遭判有罪，2013年偷工減料還買通監工同樣被判有罪，兩度遭判刑卻陸續承包政府標案，金額超過百億元。2016年巨佳營造承包桃園市大溪高中圖資大樓及設備工程，發生鷹架倒塌壓死5人的工安意外後，還是多次有違法的情況。