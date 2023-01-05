台南一名40歲胡姓男子，去年12月初與家人爭吵後負氣離家，期間雖有與家人聯繫，但均未返家，家屬擔心其安危故報案請求警方協尋，新營警分局重溪派出所所長翁智明4日上班途中，赫然發現疑為胡男的白色小客車，立即通報線上巡邏警力到場攔查後，確認駕駛就是胡男，順利於農曆年前助他平安返家。

翁智明昨天下午3點上班途中，行經柳營區德元埤大道與環園東路口，發現1輛自小客車，與分局日前受理的失蹤人口駕駛車輛極為相似，隨後確認駕駛就是去年12月初被家人通報失蹤的胡姓男子，員警帶他返家後，胡男家人很感謝警方的幫忙。

新營警分局長斯儀仙說，柳營區重溪派出所及果毅派出所的人員，自去年12月1日起集中警力到柳營分駐所擔服共同勤務，但在各項治安、交通及為民服務工作，絕對不會打折扣，而且在更多警力的統籌運作之下，反而能夠更加提升柳營地區的見警率及為民服務效能。