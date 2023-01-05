許多人從小習慣抱著心愛的毯子、娃娃才能入睡。不過一名男網友表示，女友有一隻抱了20年的「口水維尼」，雖然2年前才清洗過，但現在幾乎全臉變得黑漆漆的模樣，照片曝光後，讓不少網友感到詫異，笑說是「包公聯名款」。

「破萬讚，立馬丟下去洗！」原PO在臉書《爆廢公社二館》發文表示，女友20多年來特別鍾情一隻小熊維尼的娃娃，不過原PO卻將它稱為「口水維尼」，因為娃娃有多處髒汙，整個臉部更是黑的嚇人。近日原PO逛夜市時，無意間發現同款娃娃，買回家兩相比較下，呈現明顯對比。

男網友表示，女友20年來獨愛這個維尼娃娃，日前逛夜市時意外發現同款，趕緊買下來。（圖／翻攝自臉書爆廢公社二館）

原PO女友和新舊小熊維尼娃娃合照，呈現強烈對比。（圖／翻攝自臉書爆廢公社二館）

原PO解釋，「口水維尼」其實在2年前曾清洗過，並非20多年從未下水。此外，原PO也說，自己是冒著生命危險偷圖發文，開玩笑說：「我要發表無自殺傾向聲明」。

許多網友看了照片後傻眼，紛紛留言笑說，「那個維尼是跑去玩火嗎」、「那是礦工維尼吧XD」、「看完覺得我30多年的被被乾淨多了」、「一定是包青天聯名款」、「到底是經歷了什麼」、「維尼去旗山天后宮吃炮了嗎」。