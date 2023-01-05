元本旅遊推出2023年12月出發的豪華郵輪探索南極，遊程17天平均單價85萬元，200名額已售出7成。（元本旅遊提供／陳祐誠傳真）

我國去年10月13日國境開放，出國旅遊並沒有出現預期的報復性需求，多數人仍對出國抱持觀望態度，但高端旅遊市場卻完全不受影響，甚至蓬勃發展，元本旅遊董事長游國珍指出，經過3年疫情，高端客群加速實現夢想清單、聚焦深度旅遊，連小資族也投入高單價產品，2個半月前推出的豪華郵輪探索南極，17天平均單價85萬元，200名額已售出7成，顯示台灣旅客消費實力驚人。

游國珍指出，在疫情期間，國人普遍認為疫後會出現報復性旅遊，但是從交通部觀光局的統計數據可以發現，目前出境人數的復甦力道僅有1到2成，顯示出境旅遊想要恢復過去的榮景至少還需要1年的時間。

進一步分析，11月出境人數雖較10月成長60.5％，僅達疫情前的20.58％，不過受惠於加速實現夢想清單，飛行時間較長的歐美恢復率45％，東南亞及日韓恢復率則為26％。

游國珍表示，元本旅遊2022年10月18日宣布包下極地探索型郵輪日月合朔號（Scenic Eclipse II）開始銷售以來，僅僅2個半月的時間，銷售率已超過7成，平均單價約85萬。

另外，平均單價約25萬的中南美旅遊團，2023年幾乎銷售一空，如2023年10月31日出發的墨西哥亡靈節，開賣僅12小時就有15人報名，宣告成團。平均單價約18萬的歐洲團、平均單價約8萬的日本團也快速成團，再再顯示高端客群不受疫情、景氣的影響，想要實現夢想清單或是出國走走的意向十分明確。

游國珍歸納，後疫情時期高端旅遊有4大趨勢，包含加速實現夢想清單、聚焦深度旅遊，客製化小包團以及重視生態永續與人文關懷。元本旅遊以高端、稀缺性的元件為產品核心，2023年除了將在聖誕期間以包船方式帶領200名台灣人登上日月合朔號，以全球最奢華、最新、最高科技、最令人驚豔的方式探索南極之外，中南美旅遊將以達人帶路＋單國深度；歐洲旅遊則是強調深度慢旅＋文化美食；日本旅遊以節慶祭典＋奢華旅宿為核心。

游國珍指出，展望2023年，台灣旅遊市場將逐步復甦，但要回到2019年的榮景至少還要1年，市場的M型化將更趨明顯。