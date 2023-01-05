金融業新公平待客評核標準出爐！金管會法務處處長徐萃文5日公布2024年公平待客原則評核機制，此次評核家數達122家金融業，會公布前50％業者，新評核標準中有二大族群為評核重點，一是解決高齡及身心障礙者數位落差的措施、二是因應法定成年人年齡下降，會緊盯對年輕客群的商品服務適合度與告知揭露，像當沖、小額貸款的控管等，強化年輕客群的權益保障。

徐萃文表示，2024年的評核期間為2023年1月1日至12月31日，評核對象有122家金融服務業包括：銀行業38家含3家純網銀、證券期貨業44家、保險業35家。評核指標，維持分兩大類，總分130分，第一大類「公平待客原則10項原則」、第二大類「董事會推動之重視及具體作為等情形」。

徐萃文表示，2024年加強評核重點有二大，一是在「友善服務原則」新增將金融服務業者解決改善高齡及身心障礙者數位落差之措施/成效納為加分項目。

二是特別重視業者就年輕客群「商品或服務適合度」、「告知與揭露」等原則之落實情形。因為法定成年年齡降到18歲，將特別重視業者就年輕客群「商品或服務適合度」、「告知與揭露」等原則之落實情形，例如證券商應重視年輕投資人當沖等投資風險議題、銀行應重視對於甫滿18歲成年人小額貸款業務之控管，及各業應善盡年輕客群認識客戶流程(KYC)之審核等，以落實年輕客群權益之保障。

徐萃文指出，2024年將是第6年辦理公平待客評核，從近來辦理宣導會的業者回饋訊息，該評核已愈來愈受到業者重視，並已形成金融消費者與金融服務業間之正向循環。

徐萃文表示，評核結果還是以鼓勵方式，公布前50％業者名單，對於前25％者進行表揚，最佳進步獎則是各業別各1名。是否會公布後25％？會再檢討。