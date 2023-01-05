位在台北金融區的世貿一館昨天傳出今年調漲辦公室租金15％，引發承租廠商抱怨不滿。經營單位外貿協會今天表示，考量景氣不好，不要讓他們一下子負擔太重，將採「分階段調漲」，今年只先調10％，明年再補漲剩下5％。且廠商6月底前決定不續租的話，今年租金將優惠只收原價。至於眾所矚目的世貿一館展場攤位租金是否也要調漲？貿協表示後續再做整體考量。

世貿一館2樓到7樓，共有1054間辦公室，每間17.5坪，比較大的廠商會一次租下2間或打通。原來租金一坪是1722元，20年未動，面臨物價節節高升，貿協今年元旦起，將每坪月租金調升200元，漲幅15％，廠商每間租金月多出2500元，可也引來進駐廠商反彈。

對於調漲原因，除了物價，外貿協會秘書長王熙蒙說明，還有地價稅漲30％、權利金都調高。因為世貿展館是OT(公辦民營)案，2016年與政府重新簽約時，貿協一坪就要給付政府2100元，也就是說，即使今年調高到1900多元，還是倒虧。更何況信義區2018年時的周邊商辦平均每坪月租金是2266元，現在可能更高。

他說其實去年就已經要調整了，但考量疫情延到2023年。不過王熙蒙也釋出善意，指考量景氣不好，不要讓廠商一下子覺得負擔太重，決定「分年分階段調」，今年先漲10％租金，明年補漲5％。

除此之外，王還強調，6月30日前，要是廠商覺得仍無法負擔要搬家，貿協將只收原價舊租金，也不收取違約金。

另外，世貿一館展場的攤位租金是否可能也要調升？王熙蒙回應：「會做整體考量」。也就是攤位租金成本也會重新評估，不過需要時間。