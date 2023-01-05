全新古裝音樂劇《大畫昭君～觀落雁》本周即將首度演出，全民大劇團特別安排在首演前，舉辦彩排記者會，搶先曝光主演們的古裝造型，搖滾歌手黃大煒首次挑戰歷史劇，飾演漢朝外族匈奴首領單于，一頭銀白色飄逸長髮，儼然是古代的Rocker，讓他大笑直呼連自己都不認得自己，真是太酷了。（季志翔攝）

全新古裝音樂劇《大畫昭君～觀落雁》本周即將首度演出，全民大劇團特別安排在首演前，舉辦彩排記者會，圖為彩排表演的內容之一。（季志翔攝）

全新古裝音樂劇《大畫昭君～觀落雁》本周即將首度演出，全民大劇團特別安排在首演前，舉辦彩排記者會，圖為彩排表演的內容之一。（季志翔攝）

全新古裝音樂劇《大畫昭君～觀落雁》本周即將首度演出，全民大劇團特別安排在首演前，舉辦彩排記者會，圖為彩排表演的內容之一。（季志翔攝）

全新古裝音樂劇《大畫昭君～觀落雁》本周即將首度演出，全民大劇團特別安排在首演前，舉辦彩排記者會，圖為彩排表演的內容之一。（季志翔攝）

全新古裝音樂劇《大畫昭君～觀落雁》本周即將首度演出，全民大劇團特別安排在首演前，舉辦彩排記者會，圖為彩排表演的內容之一。（季志翔攝）

全新古裝音樂劇《大畫昭君～觀落雁》本周即將首度演出，全民大劇團特別安排在首演前，舉辦彩排記者會，圖為彩排表演的內容之一。（季志翔攝）

全新古裝音樂劇《大畫昭君～觀落雁》本周即將首度演出，全民大劇團特別安排在首演前，舉辦彩排記者會，圖為彩排表演的內容之一。（季志翔攝）

全新古裝音樂劇《大畫昭君～觀落雁》本周即將首度演出，全民大劇團特別安排在首演前，舉辦彩排記者會，圖為彩排表演的內容之一。（季志翔攝）

全新古裝音樂劇《大畫昭君～觀落雁》本周即將首度演出，全民大劇團特別安排在首演前，舉辦彩排記者會，搶先曝光主演們的古裝造型，搖滾歌手黃大煒首次挑戰歷史劇，飾演漢朝外族匈奴首領單于，一頭銀白色飄逸長髮，儼然是古代的Rocker，讓他大笑直呼連自己都不認得自己，真是太酷了。

劇團加碼透露劇情會巧妙安排，讓黃大煒以古裝扮相在台上唱自己的成名曲「你把我灌醉」，大畫昭君1月6號到8號，連續三天於台北市中山堂中正廳演出四場。 劇情圍繞在毛延壽與王昭君的戀情，從歷史的頭號冤家顛覆成為初戀情人，許下終身承諾的兩人，卻為國犧牲被迫分離，編導謝念祖表示 ： 「毛延壽透過作畫，王昭君藉由作曲，完成了穿越時空的情感交流。」劇名「觀落雁」讓人聯想到「觀落陰」，就像預告了結局的悲傷，男主角孫協志難過的表示，「每次演到最後，總希望真的可以扭轉歷史」而被送到塞外的女主角方宥心笑說，「本來以為愛情阻礙只有皇上，沒想到竟然還有外國人，可憐的兩人來不及結婚也來不及懷孕。」

以英文為母語的黃大煒，挑戰歷史劇就像完成不可能的任務。劇團也特別邀請黃大煒親自設計「單于」的出場曲。黃大煒表示，短短的幾段音樂，卻跟創作一首完整流行樂一樣花時間，黃大煒甚至為了作曲學習烏克蘭，「單于離世那首歌，跟編劇討論後，我們決定使用烏克蘭語『Love』、『Peace』、『Hello』這幾個字來做。」劇團表示創作時期，烏俄戰爭剛開始，此段也有祈求世界和平的用意。

今天的彩排記者會，劇情也放入許多火熱時事，包含「還稅於民」、「艮圖」、「內閣是否總辭」等，貼近現代趣味十足。 全民大劇團顛覆中國四大美人的第三部作品，以大家熟知的，「昭君出塞」為主軸出發，由指揮家吳瑞呈執棒、台北市立國樂團磅現場演奏，知名作家張大春作詞、全民大劇團團長謝念祖編導、榮獲多座金曲獎李哲藝作曲。