韓國諜戰片《鬼影戰》靈感取材自大陸作家麥家懸疑小說《風聲》，《信徒》導演李海暎執導，並找來《雞不可失》李荷妮、《魷魚遊戲》《紙房子：韓國篇》實力派男星朴海秀、《寄生上流》朴素丹及《薄荷糖》影帝薛耿求、《分手的決心》徐賢宇、《梨泰院CLASS》金東希共同演出，，眾星以驚艷造型登場，全片除了各懷鬼胎抓內鬼，導演更顛覆《風聲》劇情，加入震撼武打動作場面讓觀眾血脈賁張。

該片故事設定在1933 年的朝鮮京城，新任總督抵達京城的第一天，就遭反叛組織暗殺，護衛隊長收到情報是代號「鬼影」的間諜滲透進入總督府執行任務，因此設下陷阱揪出五名嫌疑犯，將他們關在懸崖邊的飯店，五位嫌疑犯必須在24小時內證明自己清白，或舉報他人才能逃出生天，他們互相猜疑，甚至不擇手段，展開殊死搏鬥，一場激烈的鬥智攻防、獵殺行動就此展開。觀眾將跟著5位嫌疑犯抽絲剝繭找內鬼，電影也融入更多武打動作及暗殺行動的驚心動魄過程。

李荷妮去年6月升格為新手媽媽，《鬼影戰》是她產後復出宣傳的首部電影，飾演總督府通訊科紀錄專員「朴瑳耿」，她表示在片中過足戲癮，除了與多位實力派演員切磋演技，全片武打動作戲超多讓她必須化身「特務女打仔」吃足苦頭，她說：「導演要求拳拳到位，非常挑戰，但這又是一部即使你知道結局也會緊張到手心出汗的電影，這次能演到一個有著深層憤怒和痛苦的多面向角色，我感到相當開心！」朴海秀則飾演新任總督警護隊長「高原海人」，為查出「鬼影」無所不用其極設下圈套，並對嫌疑人們進行拷問，他表示這次以全日語演出日本人是個大挑戰，他從中盡可能掌握並發揮演技，也適時的製造角色之間的緊張情緒。

薛耿求飾演軍人出身的日本警察「村山淳次」，降職後被派遣到總督府內擔任通信科監督官，他表示：「他是有著相互矛盾與野心的角色，他想要抓住鬼影，並且看到可能扳回尊嚴的成功機會，而我被這角色深深吸引。」朴素丹則飾演總督府政務總監直屬祕書「吉永佑璃子」，身為朝鮮人卻充滿野心和交際手腕，外表高雅的她實則是總督府的實權人物，「佑璃子是充滿著變數的角色，所以我和導演討論了很多關於如何表達自己的想法。」片中她也首次展現極度撩人的魅力，讓人看見有別以往的演技。徐賢宇飾演負責通信和密碼解讀的「千系長」千隱蝴，在酒店內想盡辦法就為擺脫嫌疑，「我的演出甚至有『可愛』的一面，即使在日本殖民時代，我也盡力以不太沉重的語氣來表演。」

《鬼影戰》將於2月3日在台上映。