擁有152年歷史，英格蘭足總盃（FA Cup）被公認為是世界上最古老的足球賽事，舉起足總盃冠軍的難度，不比贏得英格蘭超級聯賽來得低，因為足總盃的參賽球隊總數，在2022-23賽季多達732隊，低級別的球隊要過五關斬六將固然是萬水千山，即使是第3輪才加入的英超球隊，也要連贏6場比賽，才能將冠軍獎盃帶回家。

足總盃有一個相對公平的賽制，就是每一輪的對手都是抽籤決定，對手強弱全憑運氣，但豪門強隊即使抽中低級別看起來較弱的對手也別高興得太早，因為足總盃也常被稱為「爆冷的溫床」，畢竟是一場過決勝負的淘汰賽制，低級別球隊爆冷成為巨人殺手的故事，已經多到不足為奇。

本賽季的足總盃，將在台灣時間1月7日至1月10日進行第3輪賽事，20支英超和24支英冠球隊從這一輪開始加入戰局，與資格上一路挺進的20支低級別球隊（英甲、英乙以級第5級球隊）重新抽籤。

今年共出現5場「英超內戰」，分別是1/7 04:00曼聯對艾佛頓、1/7 20:30水晶宮對南安普敦、1/8 01:30布倫特福德對西漢姆聯、1/8 04:00利物浦對狼隊、以及最重量級的交鋒，1/9 00:30曼城對切爾西。

兵工廠是足總盃史上的大贏家，總共12次贏得冠軍，包括近9個賽季4度捧盃；曼聯12次冠軍排名第2，最近一次奪冠是2016年；切爾西、利物浦和熱刺都是8次登頂，利物浦去年贏得暌違16年的足總盃冠軍；切爾西上一次奪冠是2018年，但近6年有5次闖進決賽；熱刺的最近一次冠軍是英超成立以前的1991年，也是他們最近一次踢進冠軍決賽。

今年有3支第5級國家聯賽的半職業球隊挺進第3輪，其中最受矚目的非來自威爾斯的雷克斯漢姆(Wrexham)莫屬，這是世界上第3古老的足球隊，其主場跑馬廳球場（The Racecourse Ground）更是世界上現存最古老而仍在使用中的足球場，好萊塢影星萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）與羅布麥克亨尼（Rob McElhennery）在2020年9月成功收購雷克斯漢姆，整個計劃還拍成了實境節目《小球會大明星》（Welcome to Wrexham）。看似胡鬧卻又很認真的收購，獲得了由當地球迷組成的信託機構超過98%的同意，兩人首要任務是讓雷克斯漢姆回升至職業聯賽(終極目標當然是英超了)，並成為一支全球化的球隊。雷克斯漢姆從第4輪資格賽打起，已經連過3關，第3輪抽中的對手是英冠的老牌球隊科芬特里城(Coventry City)，且看他們能否突破2000年後就未再打進第4輪的紀錄（雷克斯漢姆在足總盃的最佳成績是3次打進8強）。