歐美央行升息步調放慢，美製造業PMI降至疫情以來新低，美歐通膨雖略為放緩不過仍在高檔區，市場預期在今年下半年升息有可能止步，法人表示，只要整體景氣未呈現較嚴重衰退，對於不動產類股較基金將挹注正面動能。

第一金投信指出，儘管，美國消費者信心仍顯疲弱，薪資水準、房屋租金目前未放緩，展望經濟成長動能及企業獲利可能因地緣政治風險、通膨壓力呈現下修，由於不動產類股對利率敏感性較高，若今年下半年升息可能止步，對於不動產類股較基金將挹注正面動能。

台新全球不動產入息基金經理人黃俊晏也表示，目前美國10年期公債殖利率下滑到3.6％左右，顯示市場樂觀預期升息步調放緩，股票市場買盤湧現，S&P500波動率指數回落至25以下，REITs也雨露均霑，有助於短線盤勢止跌。比較值得疑慮的是，僵固性通膨分項持續強勁，導致通膨升勢不易快速降溫，利率政策轉向時間點與幅度尚言之過早，目前應謹慎看待後市。

另外，Reits相關標的也和景氣動能有高度連動，第一金投信說明，如整體景氣未呈現較嚴重衰退壓力，仍可望支撐相關資產表現。

配置上相對看好數據中心等具備持續成長題材的標的，觀察企業財報及展望表現的標的，配置策略上相對保守，不動產證券化標的逢回檔仍採審慎策略，建議待整體景氣動能回復，較適合轉守為攻、積極配置。