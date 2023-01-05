在砷化鎵產業面對消費性電子產品需求清淡之際，主戰場鎖定國防的全訊（5222），去年12月營收持續站穩億元大關、達1.22億元，並創半年來新高，月增17.3％，年增則高達64.36％，2022全年營收維持正成長，達10.34億元，年增12.87％，表現一枝獨秀。

全訊表示，政府國防相關標案產品占整體營收約8成，而第四季為國防標案產品的出貨旺季，國內軍工級的功率放大器（PA）與次模組出貨量攀高峰；公司目前在手訂單及出貨進度已排至2024年底，整體營運可望續創佳績。