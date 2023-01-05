在年底專案執行結算帶動下，資安服務商安碁資訊（6690）自結2022年12月合併營收以1.77億元衝上全年高峰，月增23.01％、年增41.43％，同時因自該年起併入同屬宏碁集團的宏碁雲架構業務，除單月營收皆寫下IPO以來同期新高、12月並更刷新單月新高外，其累計全年度合併營收16.03億元、年增88.08％，亦同步創高。

因應金融產業正加速提升面對金融科技（Fintech）下的數位攻擊的防護力，帶動金融產業針對確保內部核心資料之安全、營運系統的不中斷等需求增長，安碁資訊在積累多年深耕金融資安防禦的服務量能之外，亦投入強化金融產業在攻防演練提供分散式阻斷服務攻擊DDoS攻防演練、入侵與攻擊模擬、紅藍隊演練與網路實兵攻防演練等多面向服務，協助金融客戶檢驗資安監控及防禦部署的效能。

此外，安碁資訊並導入美國資安專業組織MITRE發布之攻擊與防禦方法論（MITRE ATT&CK & ENGAGE），創新推出適用於金融領域的主動式防禦方案，以欺敵系統為基礎，採用由淺至深、由點到面五階段主動式防禦機制，協助金融機構從預防、檢測乃至回應的整個過程都採自動持續地進行。

安碁資訊強調，模擬駭客以自動化形式檢測金融機構資安防護能量，主動發現金融客戶的防護弱點，結合SOC資安監控中心（Security Operation Center）和SIEM資安事件管理系統（Security Information and Event Management），可有效協助金融單位主動發現資安威脅，並發揮早期偵防與預警通報的服務價值。

安碁資訊後續亦將持續擴增攻防演練的服務量能，與政府、金融產業攜手打造金融資安聯防體系，提供民眾安全便利不中斷的金融服務。