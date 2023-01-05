新北八里工廠又起火！延燒至少3戶 消防隊撲滅中 19:152023/01/05 中時 黃敬文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市八里區長道坑21號附近今日下午5時58分驚傳火警，延燒3棟鐵皮廠房（黃敬文翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市八里區長道坑21號附近今日下午5時58分驚傳火警，延燒3棟鐵皮廠房，暫時無人傷亡，目前消防隊已到現場灌救中。 訂閱影音： 中時新聞網 酒駕男太囂張 逆向闖警哨躲攔查 汐止警圍捕逮人 新北警察新任志工大隊長今布達典禮 侯友宜盼攜手護治安 土城花王印刷啟動都更 創千個工作機會 #新北市 #八里 #工廠 #延燒 #消防隊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 響應新北市好日子愛心大平台 台灣好樣協會捐500份年菜 17:402023/01/05 寶島 侯友宜成2024總統大熱門 新北議會藍綠為他吵翻 15:342023/01/05 政治 新北企業托育 最高補助400萬元 04:102023/01/04 地方新聞 留住童年記憶 三重慈化公園磨石子溜滑梯改造啟用 16:032023/01/05 寶島 培育創新加速器人才 三重商工汽修科技藝競賽奪2金手2優勝 16:002023/01/05 生活 藍綠為侯友宜報告吵翻天 議會臨時會流會 04:102023/01/05 地方新聞 新莊汙水下水道進度超前 已接管完成161戶 13:552023/01/05 寶島 國土計畫毀滅青農返鄉道路 議員痛批太粗糙 19:292023/01/04 政治 參選總統呼聲高 喊「侯朱配」侯友宜：朱主席是優秀人才 12:182023/01/05 政治 副議長余邦彥擔任義消總隊長 高虹安新竹主持佈達儀式 15:232023/01/05 政治 綠營要求預算專案報告 侯友宜：已有錄音錄影清楚說明 12:262023/01/05 政治 新北連6年全國性平考核第一 6區公所獲表揚 04:102023/01/04 地方新聞 國土計畫衝擊農地 新北農民抗議 04:102023/01/05 地方新聞 侯友宜「強國論」被批假中立 媒體人抱不平：小人之心度君子之腹 14:462023/01/05 政治 免攜紙本權狀趴趴走 不動產電子產權憑證服務上線 10:442023/01/05 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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