高雄為全台蜜棗最大產區，不但果型大、口感佳，翠綠的外觀讓人垂涎欲滴，頂級的品質更被譽為「台灣青蘋果」。近年來高市府積極拓展外銷市場，繼成功開拓日本、加拿大、星馬、法國、港澳、中國等地後，今年更首度插旗南韓；高雄市農業局表示，為了讓民眾吃到極高品質的高雄首選蜜棗，集結轄內農會一同推出「幸福棗上門禮盒」，即日起在「高雄首選電商平台」均可訂購，5台斤裝頂級每盒988元、特級788元，送禮自用相宜，兔年迎新春，當令美味讓大家棗到幸福。

高雄市農業局集結轄內農會共同推出極高品質的高雄首選蜜棗「幸福棗上門禮盒」(高雄市農業局提供)

蜜棗的外觀呈卵圓形、翡翠綠的色澤，甜脆多汁，由於蜜棗產期多集中於農曆年前後，所以被視為「吉利水果」 (高雄市農業局提供)

蜜棗的外觀呈卵圓形、翡翠綠的色澤，皮薄，甜脆多汁，是少數能連皮食用的水果，由於蜜棗產期多集中於農曆年前後，加上蜜棗被視為「吉利水果」，因此成了年節送禮最受歡迎的「伴手禮」，高雄市是全台最大的蜜棗產地，主要產區包括燕巢、大社、阿蓮、田寮、岡山等區，這些地區都鄰近有名的惡地「月世界」，因特殊土質，富含鉀、鎂等礦物質和微量元素，使得水果風味甘甜濃烈，廣受消費者喜愛。

經過十年的努力，高雄蜜棗終於打開韓國市場大門，讓南韓民眾也能一嚐蜜棗的香脆甜，農業局長張清榮表示，日韓對水果進口的檢疫要求很高，能夠進入該市場顯見高雄蜜棗的優良品質受到肯定；他說，年節將近，要選購最優質好吃的蜜棗，除了洽農民、產銷班、產地農會選購外，也可以上「高雄首選電商平台」訂購，由產地直送到家，與南韓歐巴共享期間限定的美味蜜棗。