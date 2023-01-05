消息人士向西方媒體透露，中共國家發改委日前與4家國營企業商談後，己批准這幾家國營企業恢復從澳洲進口煤炭。這是2020年北京對澳洲煤炭實施非正式禁運以來的首個鬆動跡象。這也是12月中澳兩國外長2度舉行會晤後，首次針對冰封近3年的中澳關係進行解凍。

《路透》引述2名知情人士消息稱，這4家大陸國營企業分別是中國大唐集團、華能集團、中國能源投資公司、寶武鋼鐵集團。不過，這4家國企購獲准進口澳洲煤炭僅限企業內部使用。雖然如此，已有多家外貿公司開始詢問澳洲媒炭價格，顯見中國對煤炭的需求仍相當旺盛，據貿易商指出，進口澳煤的價格比中國自產的煤炭價格便宜一些。

《路透》稱，中共國家發改委4家國營企業尚未回復置評請求。

本次中澳關係惡化始於2020年，當時雙方在新冠病毒溯源問題、禁用華為通訊設備以及亞太地緣政治上連續發生摩擦，北京對包括煤炭、葡萄酒在內的多種澳洲商品實施抵制，澳洲在外交上進行反擊，並向世貿組織提起訴訟。直到2022年5月澳洲新總理阿爾班尼斯（Anthony Albanese）上任，雙方關係才逐漸改善。12月兩國在G20會議上舉行峰會，雙方貿易抵制才開始解凍。

就算在雙方貿易相互抵制期間，中國仍然是澳洲最大的貿易夥伴，2021年雙方貿易額高達2312億美元，同比增長35.1%，中國從澳進口同比更是上升了40.6%，達到1648億美元。