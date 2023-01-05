新竹市長高虹安今(5日)證實新竹棒球場不辦WBC熱身賽，並揭露高達152項球場嚴重缺失，包括淺層土挖到廢棄磚頭、甚至廢電線，引發各界譁然。民進黨桃園市前議員王浩宇卻發文聲稱，「所有都市設施地下15~20公分，都有可能有各種這類東西好嗎？」然而發文後立刻遭大批網友罵到刪文，發文改口「我不懂錯了會立刻說明，不會像高虹安一樣違法還硬凹」，遭酸「浩宇世界的都市傳說」、「2024政黨輪替不世出的大功臣」。

高虹安揭露新竹棒球場高達152項球場嚴重缺失，包括淺層土挖到廢棄磚頭、甚至廢電線，因此不辦WBC熱身賽。對此，王浩宇卻發文聲稱「所有都市設施地下15~20公分，都有可能有各種這類東西好嗎？」被罵到刪文，發文改口「我不懂錯了會立刻說明，不會像高虹安一樣違法還硬凹」。

「浩宇世界的都市傳說，到處都挖的到廢電線，廢磚頭。」藥師林士峰及時將王浩宇的發文截圖保存，並有感而發表示：不會吧？新竹球場爆出有問題，差不多也半年了，還可以挖到廢磚頭，以及多項缺失⋯⋯還好新竹市民眼睛雪亮，沒縱容前市府繼續執政。

臉書粉專「不可能我二弟天下無敵」則PO文酸：王浩宇、四叉貓、焦糖這些黨的高級側翼，真的可以再繼續用力挑戰台灣人民的常識及底線。2024若政黨輪替，這幾個絕對是新總統不世出的大功臣。

「記者會開到一半，就發現已經有人開始滅證了。」不可能我二弟天下無敵還驚呼，施工廠商的工地主任，都完工多久了，還在開記者會當天，熱心巡幾個月前剪綵開幕舉辦球賽的球場，表演自己是不知情的善意第三者。「要辦下去真的沒那麼簡單。」