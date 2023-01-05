大陸人行官網5日公告，聯合大陸銀保監會發佈通知，決定建立首套住房貸款利率政策動態調整機制，針對新建商品住宅銷售價格出現較上月、較去年同期連續3個月都下降的城市，可階段性維持、下調或取消當地首套住房貸款利率政策下限。
人行公告指出，住房貸款利率政策與新建住房價格走勢掛鉤、動態調整，有利於支持城市政府科學評估當地商品住宅銷售價格變化情況，「因城施策」用足用好政策工具箱，更好地支持剛性住房需求，形成支持房地產市場平穩健康運行的長效機制。
大陸人行官網5日公告，聯合大陸銀保監會發佈通知，決定建立首套住房貸款利率政策動態調整機制，針對新建商品住宅銷售價格出現較上月、較去年同期連續3個月都下降的城市，可階段性維持、下調或取消當地首套住房貸款利率政策下限。
人行公告指出，住房貸款利率政策與新建住房價格走勢掛鉤、動態調整，有利於支持城市政府科學評估當地商品住宅銷售價格變化情況，「因城施策」用足用好政策工具箱，更好地支持剛性住房需求，形成支持房地產市場平穩健康運行的長效機制。
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