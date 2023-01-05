新竹市長高虹安開記者會說在新竹棒球場挖出不合契約規定的廢石塊、紅磚，甚至還有廢棄電線，並確定不會在新竹棒球場辦理經典賽熱身賽，該棒球場工程由巨佳營造工程股份有限公司承攬，對於如此的施工品質，其他營造公司認為，被挖出的東西都屬於營造廢棄物，照理說在施工過程或完工時也不可能回填，這些東西都不允許出現，會發生這樣的狀況也實在很扯。

其他同行營造公司指出，一般不論是公共工程或是房地產大樓興建，在施工前都有圖說標記施工規範，相關內容會註明清楚工區使用的工法，在基地向下開挖時，也會事先調查標註清楚土壤分類，像是會有岩塊、礫石、碎石、砂土等，都是正常現象，但是新竹棒球場卻挖出廢石塊、紅磚，甚至還有廢棄電線，這都是不被允許的，很明顯這些都是屬於營造廢棄物，而且都是在土壤淺層被發現，照理說也不應該被回填進棒球場土壤中，會發生這樣的狀況實在覺得不應該也覺得很扯。