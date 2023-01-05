俄烏戰爭爆發擾亂能源市場，推升石油和天然氣價格走高，美國石油巨頭埃克森美孚（Exxon）和雪佛龍（Chevron）收穫破紀錄的營收表現，但這也引來美國總統拜登（Joe Biden）的抨擊，嘲諷「賺的比上帝還多」。根據最新數據預估，兩家石油公司2022年獲利總額合計估近1000億美元（新台幣近3兆），創下歷史新高紀錄。

金融時報引用S&P Capital IQ數據顯示，2022年埃克森美孚預計超過560億美元，雪佛龍超過370億美元，2家公司利潤總和達930億美元（折合新台幣約2.9兆），齊創歷史新高。

俄羅斯入侵烏克蘭後，能源市場動盪推動價格攀升，2家石油公司營收迎來爆發式的成長。布蘭特原油目前落在每桶80美元左右，但去年3月時，曾一度飆升至每桶140美元的高點，這也讓石油公司獲利頗豐。

埃克森美孚和雪佛龍營收大幅成長，也讓他們一甩2020年的頹勢，當時疫情剛爆發，低迷的需求衝擊利潤暴跌，且又因氣候變遷的策略遭受抨擊。

然如今營收創下歷史紀錄，卻引來拜登抨擊「賺的比上帝還多」，而美國駕駛卻在為創紀錄的燃料價格買單，呼籲石油公司降低售價。總統顧問霍克斯坦（Amos Hochstein）去年受訪時表示，能源公司應該用這些利潤擴大供應並防止油價攀升。