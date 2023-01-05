行車紀錄器拍下，一輛台中公車左轉時，不慎撞到走在斑馬線上的路人。（影片／網友楊欽盛授權使用）

台中市北區上月27日才發生公車輾斃母子的哀痛事件，且亡者當時還走在斑馬線上，消息一出引發全台高度關注。不料車禍才過不到10天，今（5）日又有民眾目擊台中公車疑似左轉搶快，將走在斑馬線的行人撞倒在地。車禍影片在網路上引起撻伐，甚至有人直說：「台中公車還沒學到教訓！」

網友楊欽盛稍早在臉書發出一段影片，寫著「覺得憤怒！」他表示，今天開車行經台中市忠勇路與五權西路三段路口時，意外遇到行人走在斑馬線上被車撞的事故，讓他不禁痛批：「台中市的公車真該好好整頓了！」

台中市五權西路、忠勇路口今（5）日下午發生一起公車撞上行人的事故。（民眾提供／張亦惠台中傳真）

台中市五權西路、忠勇路口今（5）日下午發生公車撞行人的事故，後方自小客車閃避不及直接撞上。（民眾提供／張亦惠台中傳真）

楊欽盛表示，被撞的行人疑似原本就有腳傷，移動速度並不快，從他提供的行車紀錄器畫面可見，事發當下他正開車在等紅燈，前方行人緩步走過斑馬線，沒想到就在即將抵達之際，一輛左轉公車突然衝出來，雖然緊急剎車，還是直接將人撞倒在地，公車駕駛則馬上下車關心。

影片曝光後，引來網友回應，「台中公車還沒學到教訓」、「該慶幸的是公車司機還好煞住，不過應該是開太快搶黃燈」、「太可惡了」。對此，楊欽盛認為，想要根除公車司機搶快的行為，就必須修改公車誤點扣錢的規定，否則不可能會有安全的道路。