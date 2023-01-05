小甜甜亮保護令控教會惡行 自曝遭宋先生跨坐暴打

女星小甜甜（張可昀）今（5日）發長文公開被丈夫「宋先生」家暴卻遭宋逸民夫妻、白家綺夫婦阻撓報警、驗傷，震驚演藝圈。律師呂秋遠整理10點不良團體的特質，若遇到任何1種情況務必逃離。

第一點、團體領袖行事獨裁，我行我素。

領袖若完全掌握話語權，只要有不同意見就會嚴厲斥責、批判，就要逃。

第二點、操弄團體或個人的心理。

領袖會透過擅自引用、解讀經典帶團體風向，促使團體指責特定人物。領袖會以自己的認知，強硬加在特定人的身上，甚至會責怪不服從的黑羊說謊、不忠誠、私生活有問題、精神不正常等等。

第三點、鼓勵偏見與霸凌。

領袖用自己對特定人的偏見，鼓勵其他會眾集體無視、攻擊和污衊，甚至毆打特定人。一旦特地人向外求救，成員就會集體支持領袖，而非被霸凌的人。

第四點、公開羞辱叛教者。

會在公開場合宣揚會眾的隱私，鼓勵其他人批判，甚至會以神的名義認為會眾的想法、行為，違反團體與神的教義，要求會眾悔過、遵從領袖。

第五點、製造被害人的愧疚。

不斷用各種方式，讓成員以為自己做錯事、說錯話，以情緒勒索的態度，讓會眾以為違反領袖的意思，就是對不起神、對不起組織、對不起他人、對不起自己。領袖的想法都是對他好，是他自己不識好歹。

第六點、把「這個人」孤立隔離：

完全隔離這個人，希望會眾不要跟團體以外的人求救，也不要接受外界的訊息。領袖會不斷宣傳外界都是有敵意的，藉此凝聚團體的向心力。

第七點、背叛團體，就斷絕先前所給的支援。

一旦成員不聽話，就會以斷絕支援的方式，在物質上與心理上讓會員心生恐懼。例如，心理上威脅對方下地獄、下輩子會淪為畜生道；物質上，會威脅對方往後找不到工作、沒有支援等等。

第八點、恐嚇威脅與溫柔體貼不斷交替。

威脅以後，會給點糖吃，讓被害人以為是真的關心他，不斷在成長與挫折中交替，並且聲稱這是神明的考驗。

第九點、團體的家法高於國法。

他們通常會認為，國家的許多法律是違反教義的，不需要尊重遵守。家法才是信徒應該完全遵守的，為了國法破壞家法，就是叛徒。

第十點、要求不合理的奉獻，不論是物質或身體。

信徒的身家都是神給予的，所以應該全心奉獻給團體，實際上則是供給教主的個人享樂。

呂秋遠分析小甜甜事件本來純粹是家事案件，因教會領袖的介入，批判受害者私生活有問題、阻止報案等，才會搞那麼大。他也語重心長地寫道：「一日家暴終身家暴，除非加害者有很大的決心，否則家暴行為是不會改變的，只會不斷的變本加厲。」最後，呂秋遠呼籲網友若在任何團體受傷，一定要記得錯待你的是人而非神。

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