民眾黨新竹市長高虹安5日揭露新竹棒球場多項缺失，包括球場容易積水、淺層土壤有廢棄物等，時間內難以改善，因此新竹棒球場不會爭取舉辦WBC官辦熱身賽。對此，民眾黨立委邱臣遠點名前新竹市長林智堅，質疑難道這就是五星市長的施政品質？難道地方政府對公共工程的責任只有發包嗎？到底是能力不足還是人謀不臧？

邱臣遠指出，前新竹市府耗資12億元重金打造的新竹棒球場，在去年7年導致數名中華職棒球員在比賽中受傷，整個賽季報銷，當時市府辯稱是因趕工造成養護及工程細節不足，而12月美國大聯盟場勘也發現草皮及排水問題。沒想到高虹安上任後，首先挖到大秘寶就是廢電線及磚頭等廢棄物，表示市府對工程執行的監督控管毫無作為。

邱臣遠說，從去年發現問題後改善到現在，還是被新市府揪出高達152項缺失，現在又被挖出埋藏廢棄物，他不禁要問，難道這就是五星市長的施政品質嗎？難道地方政府對於公共工程的責任，只有負責發包嗎？到底是能力不足？還是人謀不臧？從發包、監工、稽核及驗收等程序，似乎都充滿疑問，也讓新竹市民熱烈期待的經典賽（WBC）熱身賽落空。

邱臣遠接著提出4點建議，第一，新竹市政府對於這麼多的疑問，務必徹查清楚，給外界一個交待。第二，檢調單位應毋枉毋縱，確實追究相關違法人員的法律責任。第三，監察院應對於本案採購所引發的地方政府失職及失能情事，進行徹查及究責。

最後，邱臣遠也要求公共工程委員會徹查到底，包括工程採購品管過程出了哪些問題？並協助地方政府提升工程採購監工、稽核與驗收能力。