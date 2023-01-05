競選民進黨主席的副總統賴清德「向黨員報告」政見發表會，5日晚在竹北市中崙斗崙集會所舉行時，賴清德表示，去年11月26日民進黨在九合一選舉中挫敗，各界對黨有很大批判，黨中央應該走入基層傾聽建言，他下鄉就是希望了解選舉失敗的原因。

賴清德說，這次座談和其他縣市不同，周江杰雖未如願當選縣長，不過很高興，鄭朝方高票當選竹北市長，還有6名議員當選。

賴清德說，為了檢討，他個人必須接受這次選舉失敗的結果，不能因為新竹縣和竹北選得不錯，就有理由不檢討，應該誠實接受國家子民用神聖選票做的結果，也要誠實面對黨內先進和社會各項批評。

賴清德認為民進黨應該有誠意針對各項檢討提出改進的策略，掌握這次失敗的契機，如此才有辦法重新得到人民的支持，民進黨才有持續爭取為台灣人民服務的機會。

座談中有民眾擔心中國武力威脅，台灣如何因應？旅歐台僑提台灣和中國最大的差別就是自由和專制。賴清德回應說，蔡總統最近宣布把義務役役期恢復到1年期程，就是希望推動全民國防的戰略，提升防衛的力量，就是要確保台灣的安全，維護台灣的民主自由。

賴清德並以醫師的角度，分享自由民主和專制有何不同，他舉防疫為例，民主自由國家，醫護或政府都把人民生命當作最寶貴的，所以政府持續提出各種防疫政策，確保國人生命財產安全，但大陸不同，人民沒有得到妥善的照顧，並據此呼籲大家共同力挺蔡總統防衛台灣的決心。

賴清德表示，參與競選黨主席是為了台灣的民主價值及台灣精神，台灣是熱愛和平的國家，希望拚經濟、顧民生、強國防、保和平，才能夠平安守護台灣主權。

賴清德自我期許，對於好的施政成績要加強宣傳，要凝聚黨內團結力、穩定政局，做執政團隊最好的靠山；不管民進黨士氣高昂或低迷，一定秉持堅守守護台灣這片土地。未來會秉持公開透明的精神，培養年輕世代，強化社會交流及信任基礎，團結打拚讓台灣永續發展。