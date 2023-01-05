新竹市前市長林智堅自豪的12億棒球場政績，如今可說相當掉漆，昨(4日)新任市長高虹安再度前往勘驗，過程中又挖出磚塊、碎石，甚至還有廢棄電線，引發軒然大波。就有人翻出去年7月23日棒球場開幕時，邀請到動力火車演唱，歌名竟是「我很好騙」，讓網友笑說根本先知。

新竹棒球場在去年7月22日進行開幕式，總統蔡英文親自率隊，與時任市長林智堅一同剪綵、觀賽，隔天23日由地主味全龍出戰富邦悍將，未料卻出現球員接連受傷，同時也爆出一連串場地問題，風光開幕的棒球場僅過2天就宣布停用。

有網友挖出，23日賽後，動力火車受邀到棒球場內開唱，歌名為「我很好騙」，不少網友看到後笑翻，紛紛留言：「先知」、「歌詞充分說明了綠粉的處境」、「選曲的是誰XDD」、「虹姐，我們騙到了」、「原來市府早就自白了」、「夜間部市長騙得一堆高學歷團團轉」、「這就是五星級市長最自豪的政績嗎」、「是不是有人在偷臭」、「綠粉真的很好騙」、「市府可能覺得棒球迷很好騙吧」。

至於林智堅本人在大選後極為低調，不僅從未現身鏡頭前，選後也僅在聖誕節與3天後的28日PO了兩篇文，但仍湧入不少網友至最新貼文留言嗆：「不愧是EE的驕傲」、「12億的垃圾掩埋場」、「大秘寶是你的驕傲」、「智哥，我們一起挖到了」、「感謝小智跟虹姐為新竹帶來的12億廢土廢棄物棒球場，我們做到了」、「你不用出來說明嗎」、「感謝林前市長，讓我們體驗了全世界最屌的棒球場」。