大專棒球聯賽（UBL）公開男一級複賽今天上演「嘉義內戰」，南華大學靠著先發左投黃群繳出９局完封勝，以4比0擊敗嘉義大學，複賽戰績4勝1敗與台灣體大暫列第一，此役遭到完封的嘉大則以3勝2敗與文化大學緊追在後。

黃群這場比賽完投9局、用117球，僅被敲4支安打，有1次四壞球、9次三振，拿下個人在複賽第2勝。南華總教練蔡仲南說：「今天黃群表現很好，有直球、控球，也有變化球。」雖然他認為黃群表現相當優異，但速度是黃群未來的課題，「現在他的變化球有準度，對決球也很到位，速度增進打進職棒很有機會。」

黃群前一場出賽投完8.1局後被敲安打就被教練換下場，雖然此役９上也被敲安，但教練仍讓他在場上續戰，蔡仲南說：「今天節奏比上次更好，這是他複賽最後一場比賽，沒什麼狀況就會讓他完成，今天看來對方也掌握不到他的節奏。」

「今天就是要來雪恥。」預賽時黃群也曾先發對戰嘉大，當時僅投6局丟2分，吞下敗投，也讓他有著一定要贏的決心，最後拿下完封勝，他也相當開心。黃群表示，自己只是盡力去跟捕手搭配，有比較多的內角球，賽後有改變投球節奏，發揮不錯效果，他認為最主要的原因就是控球。

除了投手繳出優異表現，打線也在8局突破嘉大投手，代打的林柏億在8下一開始就敲出二壘安打，為南華打開攻勢，隨後再靠著5支安打，單局打下4分奠定勝基。

南華在預賽以「吊車尾」第八名晉級，如今拿下複賽第4勝暫居並列第一，蔡仲南說：「之前6連敗期間師父跟大師都很關心我們，不斷鼓勵我們，希望我們把平常心、打棒球初心做好就好，帶給我們很正面的想法。」

這次嘉大面對複賽花招很多，日前在紅土上寫著咒語「嗡嘛呢叭咩吽」打敗台東大學、開啟連勝之路，這次「嘉義內戰」面對南華前也有去廟裡拜拜，並再次寄出咒語，可惜最終仍不敵南華，蔡仲南笑說：「當然啊！我們是主神，其實兩隊都很強，確實我們這場運氣比較好，佔到優勢，掌握不錯的攻勢，希望能好好維持。」