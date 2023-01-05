台南一名已婚副教授玩交友軟體「派愛族」，認識百貨公司櫃姐，並與對方發生婚外情，2人多次相約汽車旅館幽會，被同為副教授的妻子發現後仍持續交往，小三還囂張向正宮嗆聲「與妳老公天天發生性行為」，並稱2人為「假面夫妻」；法官認為小三已侵害正宮配偶權，應給付其精神慰撫金20萬元，可上訴。

據判決書指出，正宮主張與丈夫婚姻美滿，家庭幸福；小三明知丈夫已婚，竟與其交往並發展婚外情，2人自2021年8月間起多次相約至汽車旅館幽會、發生性行為，小三還在LINE通訊軟體上稱呼丈夫為「老公」，彼此互相傳送鹹濕對話，互動甚為親密。

在她的追問下，丈夫承認曾與小三發生婚外情，事後小三還多次以電話、LINE通訊軟體騷擾她，聲稱與她的丈夫每周2-3次或甚至天天發生性行為，並稱2人為「假面夫妻」，持續與丈夫維持不當交往關係，已侵害她的配偶權，憤而向小三提告求償精神慰撫金60萬元。

法庭審理時，小三辯稱與人夫是在交友軟體「派愛族」上認識，2人交往之初人夫騙稱其單身，直到雙方交往並上床後對方才慢慢露餡，她得知對方已婚之事實後，多次提出分手要求，但對方不願放手，不但苦苦哀求、要她相信他，她還陸續借款約450萬元供人夫花用，後來因發覺人夫另同時與其他女性交往，無法承受人夫花心的個性而決定與其分手，即未再聯絡。

法官檢視小三與人夫之對話紀錄截圖，發現小三知道人夫為有婦之夫後，仍與其交往，且多次發生性行為，已侵害正宮配偶權，法官審酌正宮為副教授，而小三為高中肄業，現為百貨專櫃人員，認為精神慰撫金60萬元尚屬過高，應以20萬元為允當，可上訴。