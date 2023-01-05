年關將近，許多人紛紛開始收到公司發出的年終獎金。一位擔任主管職的女網友近日表示，雖然年終獎金不足半個月，不過她一直抱持著做越久領越多的信念，沒想到做了8年來獎金完全沒有提高，直到她問了更資深的老鳥才發現公司給獎金的法則。許多人則是對她做了這麼久感到相當驚訝，直呼「妳是活佛轉世？」

原PO在Dcard發文表示，她在某家公司擔任主管，雖然年終不到半個月薪資，但她一直勉勵自己，「相信自己做越久會領的越多的！」沒想到8年來年終獎金一直都只有約1.2萬元。直到原PO終於忍不住，詢問其他更資深的老鳥，才發現公司所謂的年終「是拿你的特休換現金呀」。

對此，許多人紛紛回應，「你這還能做8年，你是活佛轉世？」、「你人也太好，這樣還做得下去…」、「8年主管職…年終才這樣是已經腳麻跑不了嗎？佛心員工欸」、「你這種根本不叫主管職吧，充其量大概就領班的工作而已，不然怎這種年終…」、「你主管職的薪水是不到4萬嗎？你確定你是主管？」。

不過也有其他網友分享，「還好啦，我們公司是強制在年底結算前休完特休，年終獎金從來沒發過」、「我也是！民生傳產悲歌」。