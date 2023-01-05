合庫羽球隊女雙組合汪郁喬、劉巧芸去年在球團戰力安排下曾拆夥，直到9月國際賽才重新合拍，沒想到經過拆夥分開一陣子再重新搭配雙打，反而更理解隊搭擋的想法，在今年度第一次全國排名賽女雙扳倒世界排名第32的目前寶島第一女雙李佳馨／鄧淳薰，挺進4強，朝杭州亞運培訓隊目標努力。

分開的這段時間，汪郁喬轉跟學姊郭浴雯搭檔，劉巧芸則先配游婕再搭學妹林羽珮，再度合拍後劉巧芸笑稱，像是戀愛中的情侶彼此需要空間，才會變得更成熟，汪郁喬則說：「學姊郭浴雯喜歡攻擊、速度非常快，讓我跑動跟著變快，動作也會定好再更清楚去打點。」

劉巧芸換搭檔後，為了要穩定學妹狀態，對於球場狀況觀察更全面，如今在場上能更冷靜應對，不過讓她改變的最大原因，是因為右手關節唇破裂，她透露：「去年年初就有受傷，到8月最嚴重，出國前連2公斤的啞鈴都舉不起來。」劉巧芸並說，那時候減少許多訓練，也必須改變打法，傷勢才不會擴大。

劉巧芸坦言到現在手偶爾還是會痛，就連這次全國排名比賽前兩周，訓練也必須「打一休一」，甚至注射葡萄糖，不過經過半年治療，至少還能打球，她說：「現在就多用點殺或輕殺，不用急著硬殺去得分，打點有提升，可以透過來回多拍調動之後再找機會攻擊，算是找到更有效的進攻方式。」

5日汪郁喬、劉巧芸面對全國羽球排名賽女雙3連后的李佳馨／鄧淳薰，汪劉配利用擅長的防守反攻，打出精采多拍來回，以直落二21比16、21比15收下勝利；由於這次全國排名賽是國內選手爭取杭州亞運國手的機會，25歲的劉巧芸坦言，原本完全沒有去想，但扳倒台灣第一女雙、闖進排名賽4強，突然覺得好像有一點點機會了，但兩人還是會先努力參加國際賽，希望今年世界排名能從117上升到50。

合庫教練胡崇賢表示：「當初會把她們拆開是想找出不同的火花，畢竟還是要培養一些年輕球員，那她們重新合拍，經過歐洲5站賽事磨合得很好，表現增加滿多信心。」胡崇賢強調，兩人是球團重點栽培的女雙選手，都還很年輕，所以目標會放在2024或2028奧運。