上海瑞金醫院副院長陳爾真向大陸官媒表示，他判斷上海疫情傳播範圍可能已經達到總人口的70%，超出2022年春天疫情的20~30倍。大陸國家衛健委則在擔心，醫療資源薄弱的農村地區即將引來感染和重症高峰。

據《德國之聲》報導，中國政府突然宣佈放寬防疫管制，此後數個星期大陸各大城市的感染率爆發式增長，重症患者也隨之急劇增加，醫院甚至殯儀館不堪重負。

上海新冠救治專家組成員，上海交通大學附屬瑞金醫院副院長陳爾真對官媒《人民日報》旗下「大江東工作室」表示：當前上海疫情傳播範圍非常廣，可能已達市民總數的70%，超出了2022年春天的20~30倍。

去年春季這場感染讓2500餘萬常住人口的上海經歷了整整2個月的嚴厲封控，官方統計的累計感染人數超過60萬人，許多感染者以及密切接觸者都被隔離至方艙醫院等場所。

至次這次疫情，專家預計上海的奧密克戎變種病毒感染潮將在1月份抵達高峰。而在北京、天津、重慶、廣州等其他大城市，第一波感染高峰已經度過。

重症醫學專家陳爾真還補充說，他所在的瑞金醫院每天都有約1600名急診病人入院，是12月初放寬防疫前2兩倍，其中約8成是新冠患者。他透露，大約一半的急診病人年齡在65歲以上脆弱人群。

在全國層面上，國家衛健委更為擔心春節返鄉潮會讓醫療資源薄弱的農村地區出現新冠感染高峰。衛健委醫政醫管局局長焦雅輝表示，農村地區即將到來的高峰將是一個巨大的挑戰。

她在專訪中還表示，如果不採取任何措施，任由病毒傳播，醫療資源肯定不夠，還是要採取一定限制措施緩疫壓峰，把感染人數盡量壓下來，稍微拉得緩一些。在感染高峰過後，重症科室將會引來滯後的高峰，應該通過遠程醫療和往縣醫院派駐有經驗的醫務人員等城市優質醫療資源的對口支援，保證農村重症患者的救治。