嘉義城隍廟今年推出好運DOUBLE兔台檜錢母放大版，限量100個與民眾結緣，只要捐2000元就可獲1個，目前已被認購36個。另今年也推出好運DOUBLE兔台檜錢母放大版，限量100個與民眾結緣，只要捐2000元就可獲1個，目前已被認購36個。（呂妍庭攝）

嘉義城隍廟新推出的「金箔金」「好運DOUBLE兔」錢母吊飾今正式發表。（呂妍庭攝）

國定古蹟嘉義城隍廟逢新年都會推出生肖限量錢母與民眾結緣，據傳招財法力強大，限量發送當天都吸引民眾大排長龍，為迎接農曆兔年，廟方推出「好運DOUBLE兔」錢母吊飾，宣布將在農曆春節初三、初四發送外，也推出好運DOUBLE兔台檜錢母放大版，以台灣檜木打造，限量100個與民眾結緣，只要捐贈2000元，即可獲得。

嘉義城隍廟新推出的「金箔金」「好運DOUBLE兔」錢母吊飾今正式發表，城隍廟董事長賴永川表示，今年歲次癸卯，特別設計「好運DOUBLE兔」錢母，設計理念外形延續往年鼠、牛、虎年等「太極兩儀」曲線做為創意主體發想，整體設計象徵「招財福祿DOUBLE來」，正面圖像結合「金兔招財」，背面圖像結合「福祿滿載」，象徵迎接兔年福氣加倍來。

賴永川說，「DOUBLE兔」錢母吊飾將於農曆年初三、初四早上9點各贈送1500個與信眾結緣，點財神燈也會送「DOUBLE兔」錢母，贈完為止，並透露往年半夜就會有人排隊，提醒有意領取民眾要提早準備。

廟方也特別提醒領到錢母的信眾，要到五路財神殿拜拜過香爐，祈福許願後隨身攜帶，或擺在進入家門「一眼看到的地方」，才能「一見發財」，另今年也推出好運DOUBLE兔台檜錢母放大版，限量100個與民眾結緣，只要捐2000元就可獲1個，目前已被認購36個。

市府民政處長劉美鳳代表嘉義市長黃敏惠出席時感謝嘉義城隍廟長久以來在社會各層面，包含公益、慈善、教育文化的貢獻，尤其在市府以設計思維導入城市治理，推動地方創生的過程中，城隍廟都帶頭全力支持，不僅做文創，更用心舉辦城隍夜巡等重要宗教活動，推動嘉義市宗教觀光的發展。