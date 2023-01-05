中南部服務中心說，今年以議事大樓的建物外觀為發想，將議事大樓的屋頂、窗花融入「兔」字中，設計出獨特的兔年紅包袋。（民主議政園區提供／潘虹恩台中傳真）

喜迎兔年，立法院民主議政園區將於14日上午9時至11時，舉辦「2023年Bunny開鴻運 揮毫迎新春」活動，邀請南投縣文化局長林榮森等10位書法名家，一起揮毫贈春聯；而即日起，民眾參觀立法院民主時刻館，並完成線上問卷，可以獲得具省議會特色的兔年包袋，數量有限，送完為止。

立法院民主議政園區指出，為了迎接兔年，增添過年氣氛，園區年年舉辦揮毫活動，今年邁入第7年，民眾可以選擇上、下聯與橫批後，再請名家於現場揮毫，共計200幅春聯要贈送給現場的民眾。

這次活動也邀請畫糖叔叔謝永清，在現場展示台灣傳統技藝，利用簡單的木棒，將糖漿繪出傳統的祥獸，或是可愛的卡通圖案棒棒糖，好看又好吃；還有「11微笑造型棉花糖」現場限量製作100支造型可愛、顏色豐富的棉花糖送給民眾；玩印工作室也在現場提供絹印體驗活動，歡迎民眾一起共襄盛舉。

中南部服務中心說，立法院民主時刻館原為省議會的議事大樓，曾是全國的議政中心，也是台灣戰後第1座半圓形穹頂的建物，被列為台中市市定古蹟，今年以議事大樓的建物外觀為發想，將議事大樓的屋頂、窗花融入「兔」字中，設計出獨特的出兔年紅包袋，自即日起，旅客參觀立法院民主時刻館，完成線上問卷，也可獲得兔年紅包袋1份，數量有限，送完為止。