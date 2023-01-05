一名乘客指著窗外，醉心於眼前的美景，突然一個動作，緊急伸手猛拍前方飛行員詹姆士(Michael James)的肩膀，隨後緊抓座椅，因為他目睹機艙玻璃正逐漸裂開。

澳洲黃金海岸（Gold Coast）靠近知名遊樂園「海洋世界」(Sea World)的沙灘日前發生2架直升機在上空相撞，悲劇釀成4人死亡，還有2名孩童受重傷。如今事發前機艙內最新影像流出，一名乘客突然伸手猛拍前座機長的肩膀，似乎想提醒不對勁，此舉被認為是大幅降低死傷的關鍵。

2架相撞的直升機當時正分別要起飛和降落，其一的旋翼碰撞對方機尾，隨後整架飛機搖搖晃晃，下秒高速俯衝，導致有一架嚴重墜毀，另一架則穩定降落。而這段關鍵影像是由澳洲媒體「第七頻道」(7 NEWS)所取得，由倖存者提供，只見一名乘客指著窗外，醉心於眼前的美景，突然一個動作，伸手猛拍前方飛行員詹姆士(Michael James)的肩膀，隨後緊抓座椅，因為他目睹機艙玻璃正逐漸裂開。

7NEWS has obtained vision that was filmed on board one of the helicopters involved in this week's deadly collision on the Gold Coast. The video shows one of the passengers tapping the pilot on his shoulder to warn him. https://t.co/OF81oZXOfr #7NEWS pic.twitter.com/6U7wyO0VhM — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) January 4, 2023

警方表示，由詹姆士執行降落的飛機，乘客的手機正接受調查，數名專家及調查人員看完關鍵片段都直呼:「多麼了不起的壯舉!」因為這讓機長意會到有狀況發生。在各方考量下，報導決定刪減撞擊過程，僅曝光前半段。

航空專家東崎(Keith Tonkin)表示，飛機上通常會裝設幾台小型攝影機，以記錄或檢查飛行員的訓練表現。雖然澳洲運輸安全局（ATSB）預計將在8個月內發布報告，但他認為，這起事故恐需花費數年才能找到完整細節。