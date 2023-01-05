一名乘客指著窗外，醉心於眼前的美景，突然一個動作，緊急伸手猛拍前方飛行員詹姆士(Michael James)的肩膀，隨後緊抓座椅，因為他目睹機艙玻璃正逐漸裂開。

澳洲黃金海岸（Gold Coast）靠近知名遊樂園「海洋世界」(Sea World)的沙灘日前發生2架直升機在上空相撞，悲劇釀成4人死亡，還有2名孩童受重傷。如今事發前機艙內最新影像流出，一名乘客突然伸手猛拍前座機長的肩膀，似乎想提醒不對勁，此舉被認為是大幅降低死傷的關鍵。

2架相撞的直升機當時正分別要起飛和降落，其一的旋翼碰撞對方機尾，隨後整架飛機搖搖晃晃，下秒高速俯衝，導致有一架嚴重墜毀，另一架則穩定降落。而這段關鍵影像是由澳洲媒體「第七頻道」(7 NEWS)所取得，由倖存者提供，只見一名乘客指著窗外，醉心於眼前的美景，突然一個動作，伸手猛拍前方飛行員詹姆士(Michael James)的肩膀，隨後緊抓座椅，因為他目睹機艙玻璃正逐漸裂開。

警方表示，由詹姆士執行降落的飛機，乘客的手機正接受調查，數名專家及調查人員看完關鍵片段都直呼:「多麼了不起的壯舉!」因為這讓機長意會到有狀況發生。在各方考量下，報導決定刪減撞擊過程，僅曝光前半段。

航空專家東崎(Keith Tonkin)表示，飛機上通常會裝設幾台小型攝影機，以記錄或檢查飛行員的訓練表現。雖然澳洲運輸安全局（ATSB）預計將在8個月內發布報告，但他認為，這起事故恐需花費數年才能找到完整細節。

文章來源：Hours of video footage to be reviewed as part of fatal Gold Coast helicopter crash investigation
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