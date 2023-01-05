剛上任的新竹市長高虹安，在選前就喊要挖出大秘寶，她今（5）日上午信守諾言，公布新竹棒球場涉及的152項缺失。而新竹市前副市長、曾代表民進黨參選新竹市長的沈慧虹也在臉書發文，分享自己打疫苗的情況，不料卻遭大量網友湧進，引用新竹市前市長林智堅選前標語「做到了」嘲諷，並要求沈解釋新竹棒球場的問題。

高虹安早上舉辦記者會，指出新竹棒球場經過會勘，草皮中發現廢棄磚頭、石頭和電線，且電線還被工地主任移除，相關證物預計將在6日上午移交給新竹地檢署。

而被傳出風聲要接交通部參事的沈慧虹，下午則在臉書貼出自己打疫苗的狀況，並寫下「流感疫苗，打右手。追加劑莫德納，打左手。然後，多喝一點水！」

沈慧虹的文章出現不到半天，下面馬上就有一大堆網友砲轟，「你們真的做到了！」、「虹姐，我們做到了！可是虹姐，他們挖到了！」、「注意看！新竹市的那個女人太狠了，竟然找到花了12億的掩埋場」、「虹姐，我們做到了，有沒有空去土城探監？」、「怎麼能裝得這麼若無其事？不是5顆星的新竹副市長嗎？」、「虹姐妳的台灣價值大秘寶被發現了啦！」

相對於大量前來表達不滿的網友，還是有少部分支持者貼文鼓勵，留言「虹姐要多喝水與多休息，明天開始又要降溫了，要多保暖喔！」、「參事加油！」、「虹姐我們永遠支持妳的」、「虹姐的貼文，正能量」、「好多酸民，虹姐別理會，加油！」