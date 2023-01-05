傳我方支付1.8億美元向美國購入14套「M136火山車載布雷系統」，10分鐘可在台灣海岸埋下1萬3400顆地雷。退休大使吳建國對此痛批，布雷絕對是一種殺敵一千、自損八百的七傷拳，越戰布雷的苦果，讓越南與柬埔寨人後來20年以生命及斷肢殘臂支付代價，怒喊：「我反對！我生氣！我抗議！」國民黨台北市前議員羅智強也質疑，大家要為子孫後代留下布滿幾十萬顆地雷的台灣海岸？忍不住問：環保團體，你們死光了嗎？

「禍延台灣子孫是美意？」吳建國表示，據國防部說明，這套「M136火山車載布雷系統」系統具高機動性及快速布雷效能，10分鐘可在台灣海岸埋下1萬3400顆地雷，可有效減緩中共侵台時的登陸時間。但他強調，布雷絕對是一種「殺敵一千，自損八百」的七傷拳。

吳建國指出，美國在越戰中，曾在南越及柬埔寨通往南越的胡志明小徑大量埋地雷，阻止北越軍及越共以正規部隊及游擊隊攻擊南越部隊與美軍基地。越戰期間布雷的苦果，越南與柬埔寨人在未來廿年內以生命及斷肢殘臂支付代價，這些地雷的掃雷工作則是聯合國的重點項目。

吳建國質疑，美國要求台灣面對中共攻擊時打一場「不對稱戰爭」，在台灣一般人不注意下竟賣這種禍延子孫的武器給台灣，十分鐘布下1萬3400顆地雷在台灣海岸，幾天內埋下的不就是一、二十萬顆地雷？不管戰爭勝負如何，請問台灣要花十年或廿年才能掃雷掃乾淨，以後台灣所有布過雷的海邊，國人及我們的孩子是不是就禁止或沒人敢進入？美麗的台灣海濱從此竟成絕響？

吳建國強調，未來兩岸若開戰，這場戰爭完全是以美國的國家利益出發，以美國的戰爭概念要求台灣部署，還馬上要派官員來台灣行政、立法部門監督執行，勝了得利是美國的戰略利益，輸了它不過重新調整亞洲戰略，但死的是我們台灣人的孩子、丈夫、爸爸，他們不但要在戰爭中捐軀，戰後很多年台灣人還要被海邊埋藏的地雷嚴重威脅軀體性命，這是什麼樣的政府，這是何等不負責任的決策？「我反對！我生氣！我抗議！」

羅智強分享了吳建國的發文，他只想問二件事：第一，大家要為子孫後代留下布滿幾十萬顆地雷的台灣海岸？第二，環保團體，你們死光了嗎？