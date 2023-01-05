為加速推動各項轉型升級計畫、強化核酸產業鏈的整合及充實營運資金，基米（4195）公告辦理現金增資，將發行普通股800萬股，每股面額10元，暫訂每股發行價格18.8元，預計募集資金1.5億元，也將引進策略性投資人。現金增資認股基準日為112年2月10日。

基米表示，除優化GMP核酸廠製程與擴增產線外，還有多項業務發展同步進行，希望透過本次的現金增資加速落實，包括與Illumina共同推動伴隨診斷產品「TSO 500」的癌症基因體外診斷市場，以及引進全台第一座Olink蛋白質體高通量檢測儀，最多可同時檢測3,072個蛋白質，樂觀看待營運成長表現。

基米近年積極藉由技術與設備升級將營運觸角從科學研究領域，擴大提升至臨床應用。開拓包括TSO 500癌症基因檢測、非侵入性胎兒染色體檢測，獨家引進全台第一座Olink蛋白質體高通量檢測平台等產品等應用服務，強化營運利基，對今年營運審慎樂觀。

基米認為，透過基因定序進行疾病臨床檢測，再把定序結果提供精準的個人化治療，已是全球醫療發展主流。為補足臨床測檢缺口、擴大應用市場，基米投資數千萬進行設備升級，向 NGS（次世代定序）基因定序龍頭廠illumina訂購NovaSeq X Plus定序平台。

此外，為推動全基因體定序檢測至臨床應用，基米也與illumina展開合作，啟動TSO 500液態活檢的癌症基因檢測，針對癌症病患提供全面性的癌症基因篩檢服務，醫師可參考定序數據，為病人打造專屬的個人化治療。